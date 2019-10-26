(وهمة) جديدة لـ”طه سليمان” بالمسرح القومي

فاجأ الفنان الشاب طه سليمان جمهوره بالمسرح القومي أمس الأول، وهو يدخل للمسرح مرتدياً قناعاً (قبيحاً) للغاية، مما أثار استفهامات عديدة، بينما دفع البعض للتعليق حول الموضوع بأن قيام طه بتلك الخطوة يعود وبشكل مباشر لإكساب الحفل (شو) إضافي كعادته دوماً، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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