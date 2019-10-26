من أرشيف الفساد (12) (لكي لا ننسى)

إسم المقال : مستعجلين ليه؟

تاريخ النشر : 30 يوليو 2015

في عام 2011 إكتشفت وزارة الشباب والرياضة وجود مبان لا تمت لخارطة المدينة الرياضية التى لا زالت تحت التشييد بصلة وعندما قامت الوزارة بحصر هذه المساحات التى تم (بيعها) والتى خصصت لأغراض غير رياضية (فلل ، محلات إلخ) وجدوا أن مساحتها تبلغ نحو (مليون) متر مربع وتحديداً (941.415) متر مربع علماً بأن إجمالي مساحة المدينة هو مليون و488 ألف و144 متراً مربعاً (يعنى باعوا تلتين المدينة وخلو تلت)!

ولعلم السادة القراء أن المدينة الرياضية قد تم تخصيص الأرض لها وبالمساحة أعلاه بقرار من رئيس الجمهورية شخصياً يحمل الرقم 45 بتاريخ 4 يناير 1991 ، طبعا القصة دى ما ممكن تحصل فى أى (نظام في الدنيا) .. رئيس جمهورية يصدر قرار بإنشاء مدينة رياضيه .. ويقوم المهندسون والمساحون يمشوا يمسحوا (الحتة) ويحددوا الأبعاد (بتاعتا) ويحددوا (المساحة بتاعتا) ويعملوا ليها (كروكى) يوضح جيران المدينة بالجهات الأربعة .. ويسجلوها فى الأراضى ، والمعماريين يقعدوا يعملوا ليها (خريطة) .. الملاعب بي جاى .. و(المسابح) بى هنا و(المتفرجين) بي هناك و(المضمار) بي جاي .. والشنو ما بعرف بي هنا .. ويتعاقدوا مع شركة ويدوها الخريطه للتنفيذ والشركة تبدأ الشغل … وبعدين وزارة الشباب والرياضة التى يتبع لها هذا المشروع تفاجأ بأن (تلتين المدينة) إتباع !!

لعلكم أعزائي القراء (إستغرشتم) وطرأت على أدمغتكم هذه الأسئلة : (البيع ده حصل كيف) ؟ مصلحة الأراضى دى بتبيع وبتسجل ساااكت؟ مش السجل الفي الأراضي مكتوب عليهو إنو دي مدينة رياضية ؟

العبد لله لا مستغرش وللا حاجة .. شنو يعنى لمن (المسئولين) يبيعوا (واطات مدينة رياضية) ؟ دى حاجة صعبه ؟ الواحد يمشى الأراضى ويقول ليهم أنا عاوز ليا قطعه فى (المدينة الرياضية) يقوم المهندس المسؤول يطلع الخريطه بتاعت المدينة ويسألو :

– أها القطعه دى عاوزا فى ياتو موقع ؟ في ميدان (الباسكت والطائرة) وللا (أحواض السباحة)؟

– لا لا في ميدان الكورة أحسن !

-(وهو ينظر إلي الخريطة) : أها نديك ليها فى (دائرة السنتر) وللا في خط (طمنتاشر)؟

– والله ياخى لو لقيت ليا واحده في (خط سته) يكون كويس

– معليش القطع بتاعت (خط سته) دى كووولها إتباعت عشان الناس كووولها عاوزه تكون قريبه من القون !

– وبعدين؟

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– ما مشكلة ممكن نشوف ليك واحده (ناصية) فى خط التماس (مواصلاً) إنتا القطعه دى عاوزا سكنية وللا إستثمارية؟

– عاوزا إستثمارية !

– وعاوز تعمل فيها مشروع شنو؟

– والله عاوز أعمل فيها مطعم سياحى

– طيب (خط التماس) ده ح يكون كويس معاك ؟ أى لاعب الكورة تطلع من خصمو (رمية تماس) يخش (المحل) يضرب ليهو (بيرقر) وكباية عصير ويطلع يرميها يوصلا القون التاني

(قبل أن تتابع المقال لو عندك حبوب قوم أبلعا) .. السؤال البفرض نفسو هو أين وزارة التخطيط العمراني الولائية من هذا (العبث) ؟ وما هو دورها فى إيقاف هذه (الخرمجة) ؟ وللإجابه علي هذا السؤال (خلي أعصابك قويه) نقول أن وزارة التخطيط العمراني الولائية (ذات نفسها) قد شاركت (تقول ليا شنو) فى هذه (المولد) وذلك عن طريق الاستيلاء على 999 قطعة بمساحة تقدر بحوالى 513 ألف متر مربع بثلاث مواقع مختلفة من المدينة الرياضية … (شفتو الكلام ده كيف؟

الشئ الذي دفع العبد لله لكتابة هذا المقال خبر جاء بصحيفة (الصيحة) بعدد الأمس الأربعاء الموافق 29 يوليو 2015 بعنوان (لجنة برلمانية : فساد المدينة الرياضية لا تخطئه العين) ، بعد أأكثر من أربع سنوات يأتي البرلمان ممثلاً في رئيس لجنة الإعلام الفرعية الأستاذ ؟ محمد المعتصم حاكم ليصرح بوجود فساد كبير في ملف المدينة الرياضية !! يعني الملف قاعد قرابة الخمس سنين منذ أن تم فتحه بواسطة وزارة الشباب والرياضة والفساد (ريحتو ضاربة) ومافي زول عمل فيهو حاجة، ويا دوووب (البرلمان) عاوز يفتحو ..(مستعجلين ليه ياااخ خلوهو كمان خمسة ستة سنين تاااني)

كسرة :

إقترح بعض (المسؤولين ) إنشاء مدينة رياضية بديله فى مكان آخر .. العبدلله يقترح علي السيد رئيس الجمهورية عند إصداره لقراره القادم بإنشاء المدينة الرياضية (البدل فاقد) وعشان ما (نخش الفلم ده تاني) أن يشتمل (القرار الجمهورى) على مساحة المدينة الجديدة زائداً مساحة الأراضى التى سوف يتم الإعتداء عليها !!

كسرات ثابتة :

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