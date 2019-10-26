فرفور: أطفال متلازمة داون طاقة وليس اعاقة

أعلن الفنان جمال فرفور مشاركته اليوم مع مجمةعة من نجوم الغناء والموسيقى والشعر والكوميديا في حفل المبادرةالسنوية لاطفال متلازمة داون الذي تنظمه مجموعة بيست فريندز الخيرية بالتعاون مع مركز الفاروق لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار “متلازمة داون طاقة وليست اعاقة”.

ويشتمل الجفل على اوبريت، مسرح، عرض تراثي، مسابقات للاطفال، معرض متكامل، مخاطبات، اطباء متخصصين وفيلم وثائقي يعرض فيه دمج اطفال متلازمة داون بالمجتمع.

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فرفور واصل الغناء من كلمات الشاعر اسحق الحلنقي وبحسب آخر لحظة قدم فرفور في حفله الاسبوع الماضي بالخرطوم اغنية”اول مرة سامحتك” التي تغنى بها من قبل الفنان المغترب التاج مكي، وقبلها قدم اغنيات منها المشكلة و”بساط الريح”، “روحي ملكك”، وغيرها من الاغنيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)