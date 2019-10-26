فرقة ألمانية تستعين بأغنيات عبد القادر سالم

تعقد فرقة (أكاديمية الموسيقى العالمية بألمانيا) مجموعة من الورش المتعلقة بتنوع الموسيقي على مستوى العالم في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام القادمة.

وتوجد بعثة الفرقة الألمانية بالخرطوم في إطار التجهيز لورش الموسيقي التي يتوقع أن تعمل إضافة إلى تنوع الموسيقي على نبذ العنف ودعم ثقافة التنوع في المجتمعات المختلفة، وعملت البعثة على الاستعانة بأغنيات الدكتور عبد القادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية والفنية، وذلك لتنفيذها خلال الورش والمشاركة بها في مهرجان “ساما” للموسيقى الذي يقام سنوياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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وتستعين الفرقة بأغنيات الدكتور عبد القادر بحسب صحيفة السوداني، لعلمها بمكانة الدكتور محلياً وعالمياً بعد مشاركته باسم السودان في العديد من المهرجانات العالمية والعربية. وتضم الفرقة موسيقيين من ألمانيا، ويتوقع أن ينضم إليهم جزء من الموسيقيين السودانيين في سياق التنوع الثقافي والموسيقي للبلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)