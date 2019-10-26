فيديو كليب جديد لـ”ندى القلعة” بـ(الكسكتة)

أطلقت الفنانة “ندى القلعة” أمس الأول فيديو كليب جديد أطلت خلاله بنيولوك مختلف، حيث ظهرت وهي ترتدي (كسكتة)، مما دفع بعض معجبيها لمداعبتها.
من جانبها أكدت مصادر مقربة من القلعة بأنها تستعد لتقديم العديد من المفاجآت مع نهاية العام، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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