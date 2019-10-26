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فيديو كليب جديد لـ”ندى القلعة” بـ(الكسكتة)

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فيديو كليب جديد لـ”ندى القلعة” بـ(الكسكتة)

أطلقت الفنانة “ندى القلعة” أمس الأول فيديو كليب جديد أطلت خلاله بنيولوك مختلف، حيث ظهرت وهي ترتدي (كسكتة)، مما دفع بعض معجبيها لمداعبتها.

 

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من جانبها أكدت مصادر مقربة من القلعة بأنها تستعد لتقديم العديد من المفاجآت مع نهاية العام، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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