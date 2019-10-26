ليلة الكنداكات بمعرض الكتاب

أعدت لدنة البرنامج المصاحب لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب فقرات متنوعة خلال برنامج اليوم السبت والذي خصص للاحتفاء بثورة ديسمبر المجيدة، بمشاركة مبادرة التشكيليين السودانيين، والاتحاد الافريقيظن واقامة ندوة جول دور المرأة في انتصار ثورة ديسمبر، بجانب مشاركة الفنانة انصاف مدني في ليلة الكنداكات.

وبحسب آخر لحظة، كان قد سبق الاشارة الى مشاركة الفنانة نانسي عجاج الا ان ظروف تواجدها خارج البلاد حال دون هذه المشاركة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)