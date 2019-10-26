ملكة الدلوكة: (الزول دا ما دايره)

مواصلة للثنائية الفنية التي جمعتها مع الشاعر والملحن أمجد حمزة، تستعد الفنانة انصاف مدني لتقديم اغنية جديدة باسم “الزول دا ما دايره” وهي اغنية خفيفة على ايقاع الدلوكة، تعبر عن الرفض بشكل صريح للمحبوب على غير ما هو معروف في اغنيات البنات.
وبحسب آخر لحظة، ان انصاف التقت من قبل مع أمجد حمزة في مجموعة من الاغنيات ابرزها “شال قلبي”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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