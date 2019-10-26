حركة مناوي: زيارة الخرطوم للوقوف مع (الثوار)

التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة قالت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إن وفدها سيصل إلى الخرطوم اليوم، برئاسة رئيس الحركة للشباب وعضو مجلس التحرير جمعة أنقل فوردا. Advertisements ووفقاً لآخر وبحسب بيانٍ ممهورًا بتوقيع الناطق الرسمي للحركة محمد حسن هارون فإن الزيارة تستهدف الالتحام بقواعدِ الحركة داخليًا، والوقوف مع أبناء الوطن الثوار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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