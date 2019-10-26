تشكيل لجان قانونية لتلقي الدعاوى ضد رموز النظام السابق

كشفت “قوى الحرية والتغيير” عن تلقي لجانها القانونية عدداً من الدعاوى الجنائية ضد رموز النظام السابق، مؤكدة أن اللجنة والمحامين سيقومون بتقييد الدعاوى في مواجهة رموز النظام السابق.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة ستتلقى الشكاوى والمستندات من المواطنين بمقر تجمع المهنيين والأماكن التي حددتها الحرية والتغيير بالولايات.

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كاشفاً عن عدد البلاغات المفتوحة ضد رموز النظام السابق في عدد من النيابات المتخصصة. واستعجل صالح بالبت في تسريع الإجراءات العدلية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)