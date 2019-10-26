المؤتمر السوداني يعتزم الاعلان عن مرشحيه لمناصب الولاة

قال حزب المؤتمر السوداني إن ترشيحاته لقيادات في الحزب لمناصب الولاة تندرج في إطار المساهمة والمشاركة وفق خطط تحالف “الحرية والتغيير” لتحمل أعباء الفترة الانتقالية.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الخميس قائمة مسربة تحتوى أسماء “33” من كوادر الحزب مقترحة لمناصب الولاة، وهاجم ناشطون الخطوة لتعارضها مع قرار الحزب المعلن في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية.

وهاجم ناشطون الخطوة لتعارضها مع قرار الحزب المعلن في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية.

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وقال تصريح للحزب أمس بحسب آخر لحظة، أن مؤسساته قررت “عدم المشاركة على مستوى المركز في مجلسي السيادة والوزراء لكنها لم تقرر عدم المشاركة فيما دون ذلك”.

وأكد انه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن المرشحين لمناصب ولاة الولايات فور اكتمال إجراءات الاختيار التي تشمل التقديم والطعون ودراسة السيرة الذاتية والمؤهلات وإجراء المقابلات.

وأضاف البيان أنه “وفقا للنظام الأساسي من حق العضو الترشيح والترشح للوظائف الحزبية والعامة، لذلك اسندت قيادة الحزب أمر الاختيار إلى لجنة وضعت معايير صارمة وفق لائحة صادرة عن المكتب السياسي تنظم التنافس الداخلي بصورة مفتوحة، ليتم اختيار أفضل الكفاءات الحزبية لشغل الموقع تمهيدا للمنافسة العامة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)