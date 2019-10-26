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الحكومة: مفاوضات مع السعودية لاستئناف تصدير الماشية

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التاريخ: 26-أكتوبر-2019

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الحكومة: مفاوضات مع السعودية لاستئناف تصدير الماشية

كشفت وزارة الصحة عن مفاوضات جارية لإعادة صادر الماشية الذي قامت المملكة العربية بإرجاعه الأسبوع الماضي، على خلفية إعلان وزارة الصحة وجود حمى الوادي المتصدع بالبلاد.

 

ونفى مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول بحسب صحيفة السوداني، وجود إصابات بالمرض ضمن الماشية التي كانت معدة للتصدير، مؤكداً أن قرار السعودية اعتمد على الإعلان العام، مشيراً إلى أن الجهود جارية بين البلدين للتأكيد على سلامة الماشية المصدرة.

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واعتبر المقبول أن إعلان الوزارة للمرض يأتي في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية الموقع عليها والتي تلزم الدول بالتبليغ عن أي داء يمكن أن ينتقل عبر الحدود، مؤكداً على أن ذلك لا يعد تهديداً للأمن القومي وإنما إعمالاً لمبدأ الشفافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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