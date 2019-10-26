الحكومة: مفاوضات مع السعودية لاستئناف تصدير الماشية

كشفت وزارة الصحة عن مفاوضات جارية لإعادة صادر الماشية الذي قامت المملكة العربية السعودية بإرجاعه الأسبوع الماضي، على خلفية إعلان وزارة الصحة وجود حمى الوادي المتصدع بالبلاد.

ونفى مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول بحسب صحيفة السوداني، وجود إصابات بالمرض ضمن الماشية التي كانت معدة للتصدير، مؤكداً أن قرار السعودية اعتمد على الإعلان العام، مشيراً إلى أن الجهود جارية بين البلدين للتأكيد على سلامة الماشية المصدرة.

Advertisements

واعتبر المقبول أن إعلان الوزارة للمرض يأتي في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية الموقع عليها والتي تلزم الدول بالتبليغ عن أي داء يمكن أن ينتقل عبر الحدود، مؤكداً على أن ذلك لا يعد تهديداً للأمن القومي وإنما إعمالاً لمبدأ الشفافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)