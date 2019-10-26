التاريخ: 26-أكتوبر-2019
75 مشاهدة
وجه جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم انذاراً لدلالة العربات غرب الازهري مربع “26,22” وشرق المصانع مربع “35” السوق المركزي، بازالة جميع المواقع ونقلها خلال “72” ساعة، في وقت رفض تجار الدلالة الخطوة واصفين اياها بغير القانونية وانهم سوف يقاومونها بكل الطرق السلمية، وقالوا: “ما حنمشي لاي مكان بديل”.
وناشد ممثلو التجار في حديث لآخر لحظة امس والي الخرطوم ومعتمد جبل الاولياء بالتدخل العاجل لحسم المر, مؤكدين انهم لن يتركوا مواقعهم وسوف يعتصمون حل لم يتراجع جهاز حماية الاراضي عن خطوة الازالة.
ونوّهوا الى ان الموقع البديل في سوبا يتبع لجامعة الخرطوم، ولكنهم متمسكين بموقعهم الحالي خاصة وان لديهم عقودات مبرمة مع محلية جبل الاولياء، بجانب ان لديهم امر تخطيط وتأسيس وشهادة بحث بان مواقعهم الحالية “دلالة عربات”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تجار (دلالة عربات) الازهري يهددون بالاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.