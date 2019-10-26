تجار (دلالة عربات) الازهري يهددون بالاعتصام

وجه جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم انذاراً لدلالة العربات غرب الازهري مربع “26,22” وشرق المصانع مربع “35” السوق المركزي، بازالة جميع المواقع ونقلها خلال “72” ساعة، في وقت رفض تجار الدلالة الخطوة واصفين اياها بغير القانونية وانهم سوف يقاومونها بكل الطرق السلمية، وقالوا: “ما حنمشي لاي مكان بديل”.

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وناشد ممثلو التجار في حديث لآخر لحظة امس والي الخرطوم ومعتمد جبل الاولياء بالتدخل العاجل لحسم المر, مؤكدين انهم لن يتركوا مواقعهم وسوف يعتصمون حل لم يتراجع جهاز حماية الاراضي عن خطوة الازالة.

ونوّهوا الى ان الموقع البديل في سوبا يتبع لجامعة الخرطوم، ولكنهم متمسكين بموقعهم الحالي خاصة وان لديهم عقودات مبرمة مع محلية جبل الاولياء، بجانب ان لديهم امر تخطيط وتأسيس وشهادة بحث بان مواقعهم الحالية “دلالة عربات”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)