مبعوث من سلفاكير يصل الخرطوم خلال الساعات المقبلة

قال عضو مجلس السيادة، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان، توت قلواك سيصل الخرطوم خلال الساعات المقبلة، للقاء كبار المسؤولين في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

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وذكر الكباشي في تصريحات وفقاً لمصادر، أن المستشار الأمني لسلفاكير سيصل الخرطوم للقاء أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وأوضح شمس الدين بحسب صحيفة السوداني، أن المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن الوصول إلى سلام شامل في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)