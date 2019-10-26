ضالع في أحداث “الزعيم الأزهري” يكشف عن أسلحة وترحيل للطلاب

إعترف أحد الطلاب الضالعين في أحداث جامعة الزعيم الأزهري بإنتمائه للطلاب الإسلاميين، وقال إن طلاب المؤتمر الوطني يلتحقون بأكثر من جامعة كطلاب نظاميين.

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وبحسب صحيفة الجريدة أكد الطالب أن مهمة الطلاب الملحقين بالجامعات يعملون ككتائب ظل وسط الطلاب، وأضاف أن هذه المجموعات يتم الاستنجاد بهم في أي جامعة يحدث بها شغب، وقال الطالب المقبوض عليه إن إدارات المجاهدين بالجامعات توفر لهم الترحيل والأسلحة النارية والبيضاء.

ويتكفل النظام البائد بدفع ميزانية مليارية لكل اتحاد يتبع للمؤتمر الوطني، ولفت إلى إن الطلاب المجاهدين يجلسون لامتحانات وصفها بـ”الصورية” تسمى بامتحانات المجاهدين بعد البكلاريوس، و يتم تسجيل بعضهم لدراسات عليا ويمنحو درجاتها دون أي جهد .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)