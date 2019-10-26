إنهيار جسر النيل الأبيض والأهالي يستغيثون

أطلق والي النيل الأبيض وأهالي محلية أم رمتة صوت استغاثة للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمنظمات و الخيرين مطالبين بتدخل عاجل وطارئ لانقاذ سكان المنطقة إثر إنهيار جسر النيل الابيض عند منطقة أبقر بمحلية ام رمته عند الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة .

وأكد المواطنين أن الحادثة تكررت ولم يتم التعامل معها بالصورة المطلوبة ، وشددوا على ضرورة التدخل السريع قبل ان تندثر المحلية باكملها ويحدث مالم يتم التحسب له ، وأعابوا على حكومة حمدوك بأنها منذ أن تم اعلان الولاية منطقة كوارث لم يسجل اي مسؤول من المجلس السيادي او مجلس الوزراء زيارة تفقدية لمواساة المواطنين في فقدهم للارواح

والممتلكات.

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وبحسب صحيفة الجريدة طالبوا رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك و حكومته بزيارة لمنطقة انهيار الجسر و تفقد السكان الذين يسكنون في خيام و شوالات و قش بعد ان دمرت السيول و الامطار منازلهم ، وناشدوا المنظمات الخيرية بمد يد العون والمساعدة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)