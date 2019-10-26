سودانيون مختطفون بليبيا يستنجدون بـ”حميدتي”

استنجد سودانيون مختطفون بواسطة مسلحين ينتمون لقبائل “التبو” الليبية بنائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” للتدخل وإقناع قبيلة الفادنية بالعفو عن ليبي يدعى محمود متهم في قضية مجزرة شقة شمبات حتى يتسنى إطلاق سراحهم من قبل المسلحين الليبيين.

وناشد أحد السودانيين المختطفين ويدعى محمد الأمين عبد الباقي في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة السوداني، قبيلتي الفادنية والعسيلات بالعفو المتبادل حتى يتم إطلاق سراح المتهم الليبي في قضية شقة شمبات ليتم إطلاق سراح السودانيين المختطفين.

Advertisements

وأضاف مخاطباً قبيلة الفادنية: “نحن سودانيون، وتم أسرنا لينا أكتر من سنة في ليبيا ودايرين نرجع لي أهلنا وكل حياتنا ومصيرنا ومستقبلنا متعلق بالعفو عن الليبي محمود”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)