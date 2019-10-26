ظهور حالات إصابة جديدة بالكوليرا بـ”النيل الأزرق”

أكدت غرفة الطوارئ برئاسة المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف بالنيل الأزرق د. مصطفى جبر الله، أنها وقفت على أسباب ظهور حالات جديدة لمرض الكوليرا، مبينة أنه تم التأمين على تكثيف الأنشطة الخاصة بالتعزيز والتطهير المنزلي.
وأشارت الغرفة إلى جملة من الملاحظات قدمها أعضاء الغرفة والوفد الاتحادي شملت جميع المحاور والدفع بعدد من التوصيات أبرزها مواصلة التدخلات بالتركيز على المناطق التي أبلغ عن حالات مصابة فيها وتفعيل لجان الإشراف بجانب تكثيف أنشطة التطهير المنزلي، وإحكام التنسيق مع كل الجهات لضمان نجاح التدخلات.
يذكر بحسب صحيفة السوداني، أن عنابر العزل بالنيل الأزرق استقبلت حالتي إصابة جديدة بالكوليرا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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