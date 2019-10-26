النيابة تعتزم تسليم إقرار ذمة نهائي لـ”البشير” ورموز النظام السابق

التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : أخبار 35 مشاهدة تعتزم نيابة الثراء الحرام تسليم الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه إقرارات ذمة نهائية. ووفقاً لمصادر، فإن النيابة ستشرع خلال الأسبوع الحالي في تسليم رموز النظام السابق إقرارات الذمة النهائية التي نص عليها القانون. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، فإن رموز النظام السابق، مطالبون بملء الإقرار عبر كتابة كل ممتلكاتهم وتسليمها لنيابة الثراء الحرام توطئة لفحصها عبر اللجنة المختصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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