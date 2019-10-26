تمتام امام محكمة الملكية الفكرية

مثل امام محكمة الملكية الفكرية الفنان المعروف ياسر تمتام مع محاميه نادر محمود وذلك بسبب اغنية قام شاعرها بتقديم شكوى في مواجهته بخصوص حقوقه الادبية والمادية. Advertisements والمعروف عن الفنان ياسر تمتام اجادته لغناء التراث والبحث في المكتبة الغنائية لاحياء بعض الاغنيات واضافة بصمته الخاصة على الاغنية والدار تتمنى صادقة ان تتم تسوية بين الفنان ياسر وشاعر الاغنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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