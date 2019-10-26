 (7) متهمين و(7) جوالات دجاج نافق

التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تمكنت الشرطة الأمنية من القاء القبض على “7” متهمين وبحوزتهم “7” جوالات معبأة بدجاج نافق تم اقتيادهم الى نيابة حماية المستهلك بالخرطوم بدورية الشرطة وبحوزتهم المعروضات وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة “82” من القانون الجنائي حيث كانت تنبعث منه رائحة نتنتة. Advertisements وتناشد الدار جهات الاختصاص بنيابة حماية المستهلك بايقاع اقصى عقوبة على هؤلاء المتهمين لتكون عظة لغيرهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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