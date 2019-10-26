متهم يحاول قتل عريس اثناء سيرته

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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بسبب منع احد الشباب من الزواج من قبل اسرة فتاة بمنطقة الجنينة وتقدم احد الشباب للزواج بها وباركت له اسرة الفتاة وفي يوم الزفاف صوب العريس المرفوض سلاحه صوب العريس لقتله وفي اثناء تجهيز نفسه لاطلاق الرصاص على العريس اثناء السيرة خرجت الرصاصة الاولى واصابت زوج وزوجته وهما يمتطيان عربة مما ادى الى مقتل الزوج واصابة الزوجة زهرة في البطن ولم يصب العريس وخرج بامان مع عروسته برغم ما كان يكنه له العريس المرفوض من احقاد.
وبحسب الدار وعلى الفور تحركت شرطة الجنينة وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته السلاح وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي فيما تم نقل الزوجة للمستشفى لتلقي العلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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