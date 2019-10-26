حزب الأمة: الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد “مصنوعة”

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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كَشَفَ حزب الأمة القومي، عن جُهُود وخُطط يقودها الحزب بشأن مُعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، ودعا إلى تعاون الجهات كَافّة، ووصف الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها “مصنوعة”.
واتّهم نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، جهات لم يُسمِّها بالعمل على تفاقُم المشكلة الاقتصادية عن عمدٍ، واعتبر ذلك خيانة وطنية وتلاعُباً بقُوت المُواطنين.
وقال برمة بحسب صحيفة الصيحة أمس: “المواطن أصبح يُعاني من ضيق المعيشة التي تعود لأسباب جوهرية وأخرى مُصطنعة”، وأشار إلى أنّ مثل هذه التصرُّفات تُعتبر أعلى مراتب الفساد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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