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المحكمة تؤجل جلسة القتيل ابن قبيلة الاحامدة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 26-أكتوبر-2019

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المحكمة تؤجل جلسة القتيل ابن قبيلة الاحامدة

 

بحراسة أمنية مشددة من قبل رئيس شرطة محكمة الاوسط ام درمان النقيب عصام الدين محمد وامام مولانا ياسر احمد ابنعوف وبحضور اولياء الدم من قبيلة الاجامدة عريقة الجذور مع حضور ممثل الاتهام محمد الحافظ وممثل الدفاع صديق علي كدودة كان من المفترض ان تستمع المحكمة للمبلغ وشهود الاتهام الا ان محامي الاتهام قد اعتذارا للمحكمة بسبب المرض لذا قرر قاضي المحكمة ليوم آخر.

 

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والجدير بالذكر بان في القضية حوالي “18” متهماً من قبيلة الكبابيش وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم في قضية مقتل أحد فرسان قبيلة الاحامدة عبد الهادي الريح ابو ركو ضرباً وطعناً في منطقة جبرة ود سعيد بسبب “تجفيل الأبل” وبحسب الدار امتلأت المحكمة برموز قبيلة الاحامدة من ضمنهم الامير الزبير والعمدة نابي محمد الطيب والعمدة ود قليعة وعدد كبير من عمد ومشائخ قبيلة الاحامدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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