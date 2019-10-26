غُرفة المُستوردين تُؤكِّد توافر النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية

أكّدت غُرفة مُستوردي الأدوية، توافر النقد الأجنبي بالبنوك لتغطية استيراد الأدوية، وقَطعت بوفرة الدواء في الإمدادات الطبية، وكشفت عن جُهُودٍ لتوفير النقد من أجل استيراد الدواء من الخارج.

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وقال رئيس غُرفة مُستوردي الأدوية د. صلاح سوار الذهب بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الوضع مُطمئنٌ ولا تُوجد أيّة فجوة في الدواء، وأشار إلى أنّه سلعةٌ حيويةٌ وإنسانيةُ، وقطع بأنّهم كغُرفة مُستمرون في توفيره، وتلبية احتياجات المرضى من الدواء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)