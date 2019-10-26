سماسرة الكاش والشيكات في الاسواق

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غلاء الاسعار بالاسواق من اسبابه المهمة وجود اكثر من سمسار في السلعة الواحدة وتلاحظ غلاء العديد من المواد الغذائية بسبب السماسرة وفي هذا العدد يقول ياسر حسن مكي بان السمسار احد اهم اسباب الغلاء حيث تأتي البهائم من مناطق الانتاج ويدخل السمسار في مضاربات بالكاش والشيكات، مما يؤدي الى غلاء اسعار اللحوم في الاسواق.

وأكد طارق حسن بان دخول السماسرة في بيع السلع يؤدي الى غلاء السلع فليس من المعقول ان يصل ربع البصل الى اربعمائة جنيه وطالبوا في حديثهم للدار، بضرورة وصول السلعة من المنتج الى المستهلك مباشرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)