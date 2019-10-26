اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سماسرة الكاش والشيكات في الاسواق

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-أكتوبر-2019

2 مشاهدة

سماسرة الكاش والشيكات في الاسواق

 

Advertisements

غلاء الاسعار بالاسواق من اسبابه المهمة وجود اكثر من سمسار في السلعة الواحدة وتلاحظ غلاء العديد من المواد الغذائية بسبب السماسرة وفي هذا العدد يقول ياسر حسن مكي بان السمسار احد اهم اسباب الغلاء حيث تأتي البهائم من مناطق الانتاج ويدخل السمسار في مضاربات بالكاش والشيكات، مما يؤدي الى غلاء اسعار اللحوم في الاسواق.

 

وأكد طارق حسن بان دخول السماسرة في بيع السلع يؤدي الى غلاء السلع فليس من المعقول ان يصل ربع البصل الى اربعمائة جنيه وطالبوا في حديثهم للدار، بضرورة وصول السلعة من المنتج الى المستهلك مباشرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماسرة الكاش والشيكات في الاسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا