المحكمة تُباشر غداً أولى جلسات مُقاضاة مدير “سين للغلال”

التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة تنعقد غداً “الأحد”، أولى جلسات مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي ياسر بشير الوسيلة. Advertisements ويُواجه سر الختم، بلاغاً بالاشتراك مع الرئيس السَّابق عُمر البشير يتعلّق بالتعامُل بالنقد الأجنبي، وَكَانَ مدير شركة سين أقرّ بتعامُله بالنقد الأجنبي غير المشروع، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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