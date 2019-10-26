غضب من المهنيين على الأصم بسبب سفره الى اميركا ولجنة الأطباء تنفي فصله

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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نفت لجنة اطباء السودان المركزية فصل عضو اللجنة د. محمد ناجي الأصم، وقالت اللجنة في تصريح لها ان اي قرار او تفاصيل تخص لجنة اطباء السودان المركزية تصدر عبر مناصتها الرسمية فيسبوك وتويتر ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفصل “الأصم”.
وقوبل القرار باستهجان ورفض كبير ما دفع لجنة الأطباء المركزية نفيه، وكان بعض من اعضاء تجمع المهنيين ابدوا انزعاجهم وغضبهم على سفر الأصم الى اميركا في الايام الماضية.
وراجت شائعات عبر الوسائط بحسب الدار، باستبعاد الأصم من تجمع المهنيين ولجنة أطباء السودان، واتهامه ببعض الممارسات بسم التجمع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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