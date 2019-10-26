إمام مسجد: إتفاقية سيداو ستجعل الرجل السوداني ديوثاً

قال الداعية عبد المحمود يوسف ان التوقيع على اتفاقية سيداو لن يكون في صالح المرأة لجهة انها مناقضة للحريات، وتعارض الدين والفطرة والقيم النبيلة وتجعلها وكأنها في عصر الجاهلية التي تعرضت فيها الى الاهانة قبل ان يكرمها الاسلام.

واوضح الداعية في خطبة امس الجمعة ان من ينادون بالتوقيع على اتفاقية سيداو يعملون على سلب ارداة الدولة، ما سيجعل أمما أخرى تتحكم في شؤون البلاد.. واضاف اتفاقية سيداو فخ يصعب الفكاك منه حال تم التوقيع والمصادقة عليها.

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وأشار عبد المحمود بحسب الدار، الى ان الاتفاقية يهدف من خلالها تفكيك الأسر، هذه الاتفاقية تجعل الوالد مسلوب الارادة وبامكان ابنته الزواج دون ان يعلم او ان تأتي بالشباب الى البيت ولا يسألها، وذهب عبد المحمود الى ابعد من ذلك وقال ان هذه الاتفاقية لو تمت ستجعل الرجل السوداني ديوثاً.

وشدد عبد المحمود على ممانعتهم التوقيع على الاتفاقية لجهة ان تخالف شريعة الله، مطالباً القائمين على الحكم في البلاد بصرف النظر عنها.

وأردف: ما الذي يجبرنا للتوقيع من الاساس على هذه الاتفاقية، ان كانت ذات جدوى لكانت وقعت عليها اميركا، التي لم توقع لاعتبارها تدخلا في شؤون البلاد الخاصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)