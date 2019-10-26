البرهان في قمة “عدم الانحياز”: عازمون على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي

أكد رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على المشاركة الإيجابية للسودان ضمن منظومة المجتمع الدولي من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.

واستعرض البرهان فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال “قمة دول عدم الانحياز” التي انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو بحسب صحيفة الصيحة أمس، التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية، وقال “إنها نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة من أجل إحداث التحول السلمي إلى السلطة المدنية”.

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وأكد البرهان عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام، وأشار إلى تحديات تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية ولخصها فى إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومعالجة ديون السودان الخارجية وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وإنجاز إصلاحات قانونية وإصلاح أجهزة الدولة وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية غير منحازة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)