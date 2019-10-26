العاملون بإدارة أمن الطيران يُهدِّدون بالإضراب عن العمل

هَدّدَ العَاملون بإدارة أمن الطيران في مطار الخرطوم الدولي بالدخول في إضرابٍ والتوقُّف عن العمل حَال لم تتم الإستجابة لطلباتهم خَاصّة فك هيمنة جهاز المُخابرات العامّة عَلَى مَفاصل الإدارة.

ودَفَعَ العَاملون بمُذكِّرة لمدير الشركة القابضة ورئيس النقابة الفرعية للعَاملين بشركة مطارات السودان القابضة بحسب صحيفة الصيحة، رَفَضُوا خلالها العمل تحت قيادة أو إدارة من غير مُنتسبي أمن الطيران، وأوضحوا أنّ عددهم يبلغ (221) ضابط صف، قالوا إنّهم وقفوا غِطَاءً للكثير من الخُروقات الأمنية التي تُحاك داخل أضابير المطار وتُحسب على كيان أمن الطيران.

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وبحسب المذكرة، فإنّ جملة المبالغ التي تُسدّد للمُتعاقدين والمُنتسبين من جهاز المخابرات بلغت (27.390,000) جنيه، إِضَافَةً إلى مُخَصّصَات مدير الإدارة ونائبة، وأعلنوا رَفضهم بشَكلٍ قَاطعٍ تَجديد التّعَاقُد مع شركة الهدف وبقاء المُنتدبين من جهاز الأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)