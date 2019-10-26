النائب العام يكشف عن تكوين لجان لكافة البلاغات الكبيرة

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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كشف النائب العام تاج السر علي الحبر عن تكوين لجان لكافة القضايا وملفات البلاغات الكبيرة التي أمام النيابة العامة، من ذوي الخبرات للاستفادة منهم في مجريات التحقيق.
وقال الحبر لمصادر أمس: هنالك قضايا كبيرة تتطلب تكوين لجان من ذوي خبرة، ليس لهم لون سياسي، للاستفادة من خبرتهم، وأشار إلى أن البلاغات التي أولتها النيابة تكوين لجان، بلاغ تقويض النظام الدستورى سنة 1989 ضد الرئيس السابق عمر البشير وآخرين.
وأوضح الحبر بحسب صحيفة الصيحة، أن تكوين لجان للبلاغات الكبيرة أسوة بما تم في قضايا كبيرة سابقة كقضية (الفلاشا) الشهيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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