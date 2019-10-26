خطف سوداني بليبيا وفدية (7) مليار

كثرت بصورة مرزعجة حوادث خطف وقتل السودانيين بالجماهيرية العربية الليبية من أجل المال او الفدية مقابل اطلاق سراح المواطن السوداني ومن ضمن هؤلاء احد الشباب وقد طالب الخاطفين أسرته بدفع مبلغ “7” مليار لاطلاق سراحه.

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والغريب في الامر بحسب الدار ان هنالك طرف آخر موجود في السودان يستلم المبلغ من أجل الشاب المخطوف.

لذا نناشد السودانيين بليبيا من توخي الحيطة والحذر من أمثال هؤلاء الذين يسعون لكسب المال الحرام بطرق غير مشروعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)