التاريخ: 26-أكتوبر-2019
158 مشاهدة
كثرت بصورة مرزعجة حوادث خطف وقتل السودانيين بالجماهيرية العربية الليبية من أجل المال او الفدية مقابل اطلاق سراح المواطن السوداني ومن ضمن هؤلاء احد الشباب وقد طالب الخاطفين أسرته بدفع مبلغ “7” مليار لاطلاق سراحه.
والغريب في الامر بحسب الدار ان هنالك طرف آخر موجود في السودان يستلم المبلغ من أجل الشاب المخطوف.
لذا نناشد السودانيين بليبيا من توخي الحيطة والحذر من أمثال هؤلاء الذين يسعون لكسب المال الحرام بطرق غير مشروعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خطف سوداني بليبيا وفدية (7) مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.