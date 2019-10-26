دور روسي جديد في افريقيا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استضافت مدينة سوتشى الروسية لقاء القمة الهام الذى جمع عددا من القادة الافارقة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى خطوة اعتبرتها جميع الاطراف هامة من اجل تطوير العلاقات الافريقية الروسية والمضى بها الى آفاق أرحب.

الرئيس بوتين قال في البيان الختامي لقمة “روسيا – إفريقيا أن القمة فتحت صفحة جديدة للتعاون والعلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

وأعرب بوتين في كلمة مشتركة عن ثقته في إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا إلى 40 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.

وأضاف ١أن التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا نما في 2018 بنسبة 17% مقارنة بـ2017 وبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الروسية مستعدة للتعاون مع الشركاء الأفارقة في مجالات مثل تحديث البنية التحتية، وتطوير أنظمة الاتصالات، والتكنولوجيا الرقمية.

وأكد، أن التعاون مع إفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين الأطراف، مشددا على أن الشركات الروسية توفر أحدث التقنيات والخبرات للشركاء في إفريقيا.

وبين الرئيس الروسي، أن المشاركين في القمة اتخذوا قرارا بتشكيل آلية حوار مشتركة، مشيرا إلى أن القمة ستعقد مرة كل 3 سنوات، وأن تطوير العلاقة مع إفريقيا يأتي ضمن أولويات موسكو.

واستضافت مدينة سوتشي القمة والمنتدى الاقتصادي “روسيا -إفريقيا” برئاسة الرئيسين الروسي والمصري، وبحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف هذا الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.

ان هذا النشاط الروسى الكبير والانفتاح على افريقيا يبين حجم الدور الذى تسعى موسكو الى لعبه فى الساحة الدولية وهو ما اعتبره الكثيرون ياتى خصما على مساحات كانت تتمدد فيها امريكا واوروبا ولم يكن للروس فيها وجود واضح.