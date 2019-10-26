شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان وصلت الانقاذ الى السلطة عبر انقلابها المشؤوم فى الثلاثين من يونيو للعام ٨٩ وقد عمدت الى اقصاء كل من تحوم حوله شبهة اختلاف معها ناهيك عن اولئك المجاهرين برفض انقلابها على الديموقراطية وتقويضها الشرعية الدستورية ، ولم تمر اشهر الا وآلة الاقصاء تعمل عملها مما نتج عنه ابعاد الاف الموظفين والعمال من مختلف الدرجات والرتب الوظيفية عن مواقع عملهم ليحل محلهم الاف من اصحاب الولاء وانهارت الخدمة المدنية التى ارسى دعائمها الانجليز ويوما بعد آخر كان الخلل يزداد والفتق يكبر والمتسلقون يكثرون ويتولون المناصب العليا والوسيطة بل اتجهت السلطات الى خلق وظائف وصناعة خانات عمل يتم تسكين المنتسبين للحكومة فيها وقد عرفت هذه الفترة ببداية عهد التمكين الذى واصل فى الاستئثار بمقدرات البلد وخيراتها وعمل على تخصيص افضل الدرجات الوظيفية لجماعته ، وفى المقابل عمد الى ابناء السودان فى مختلف مواقع العمل فعمل فيهم تشريدا واقصاء وابعادا ويوما بعد يوم تتواصل سياسته الظالمة المجحفة حتى شرد الكثيرين واليوم وقد جاءت حكومة الثورة ووضعت على عاتقها انصاف المظلومين واعادة المفصولين تعسفيا والمبعدين بدون وجه حق وارجاعهم للخدمة بقدر المستطاع فان ذلك حتما لن يكون دون التطرق الى ملف المعينين سياسيا فى ماعرف وقتها بسياسة التمكين وازاحة كل من تولى وظيفة على حساب اخر خاصة ان كان هذا الذى استفاد من سياسة التمكين غير مؤهل فلا يمكن الابقاء عليهم والتعامل معهم بمنطق عفى الله عن ماسلف ، لذا نجد انفسنا متفقين مع السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فى حربه المعلنة على التمكين وهذا ما اعلنه الرجل فى خطابه ليلة الاحتفال بذكرى اكتوبر اذ يقول الخبر :

أعلن رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، أن الحكومة شرعت في إنهاء التمكين من جميع مفاصل الدولة، وكشف عن عقبات تعترض مهام الفترة الانتقالية قال إنها وضعت عمداً في طريق حكومة الثورة، وتعهد بتجاوزها مهما تعقَّدت، وكبُر حجمها، من أجل العبور بالبلاد.

وقال حمدوك ان التغيير عملية مستمرة، وأشار إلى ان حكومته ماضية في إنهاء مظاهر التمكين من جميع مفاصل الدولة.

امض ياحمدوك فى ما انت مصمم عليه لكن احذر ان يدفعك الحماس الى ظلم الابرياء تحت حماسة الحرب على التمكين.