المواصلات صداع مزمن

خاص الخليج 365:

ليست هناك مشكلة استمرت مستعصية على الحل وسببت صداعا دائما لكل المتعاقبين على الحكم كمشكلة المواصلات وهذا الامر فى كل الولايات وان كانت ولاية الخرطوم قد نالت النصيب الاكبر من الازمة وعانى قاطنوها بصورة ملحوظة ، وقد ظلت الحكومات تعمل على علاج هذه الازمة دون ان تتوفق لحلها فهل تنجح الحكومة الجديدة فى علاج المشكلة ياترى؟

اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موقف المواصلات بالبلاد إكدت على أهمية الإسراع في صيانة الطرق الرئيسية وإزالة المخالفات والظواهر السالبة والإستمرار في تكثيف الرقابة للمساعدة في إنسياب حركة المرور والمواصلات .

اللجنة المختصة اجتمعت الثلاثاء الماضى بمجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس الرئيس المناوب للجنة، وإستعرض الإجتماع ورقة عمل تضمنت مقترحات معالجة أزمة المواصلات تمثلت في الإستفادة من مخرجات ورش العمل التى سيتم عقدها حول المواصلات لتشخيص الأزمة ومعالجتها.

الاجتماع نبه الى ضرورة زيادة إسطول البصات العاملة في شركة مواصلات ولاية الخرطوم، فضلاً عن زيادة القوى العاملة من شرطة المرور بالولاية لتنظيم العمل بمواقف المواصلات.

ايضا اوصى الإجتماع باهمية مراجعة توزيع خطوط النقل وكذلك إكمال الترتيبات اللازمة لتشغيل القطارات للمساهمة في تخفيف حدة أزمة المواصلات .

انها بعض مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية لعلاج ازمة المواصلات فهل نرى قريبا حلا يلوح فى الافق ؟ نتمى ان يتتهى هذا الصداع المزمن وينعم المواطن بمواصلات متوفرة وسهلة وذلك ليس بالامر الصعب ان تكاتفت الجهود.