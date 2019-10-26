البنك الدولي: تراجع مؤشر أداء ممارسة الأعمال في السودان

الخليج 365 : أصدر البنك الدولي تقرير (سهولة ممارسة الأعمال 2020 )، وجاء السودان بالمركز ١٧١ من أصل ١٩٠ دولة. أحرز السودان نسبة ٤٤.٨% مقارنة بنيوزيلاندا صاحبة المركز الأول بـ ٨٨.٦ .% وذكر التقرير بحسب (سونا) أن من أهم معوقات ممارسة الأعمال في السودان عدم استقرار التيار الكهربائي وصعوبة التمويل وضعف التعامل مع العقود من الناحية القانونية.

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