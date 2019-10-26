ندي القلعة توجه رساله لابوعركي البخيت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حيت ندى القلعة من خلال صفحتها بإنستغرام الفنان القامة أبو عركي البخيت متمنية له دوام الصحة والعافية والعمر المديد. وعلقت في تغريدتها المصحوبة بصورة عركي قائلة: “في الفترة الأخيرة انفرط عقد اللؤلؤ وتبقى القليل من حباته، لذا علينا المحافظة على ما تبقى منه، وعدم مسه بما يجرحه أو يؤذيه، أبو عركي يطول عمرك وما يقصر

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