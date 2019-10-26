ولاية كاليفورنيا الأمريكية تكافح لإخماد حرائق الغابات

أعلنت شركة "المحيط الهادئ للغاز والكهرباء"، اليوم السبت، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات/ مما سيؤثر على أكثر من 850 ألف منزل.

وقالت الشركة على "تويتر": "النشرة الجوية تشير إلى إمكانية ارتفاع سرعة الهواء بشكل كبير. تم إخطار نحو 850 ألف منزل أنه سيتم قطع التيار الكهربائي".

وأشارت الشركة إلى أنه هذه الخطوة ضرورية لتجنب وقوع كارثة.

ودمرت الحرائق عشرات المنازل وتحاول فرق الإطفاء الحد من انتشارها، وأصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا أوامر إجلاء لحوالي 50 ألف شخص في شمال لوس أنجليس بسبب الحرائق، وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الغابات وأصبحت تشكل تهديدا للمنازل.

هذا وأعلنت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية "كال فاير" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت سابق، أن خطوط إمدادات للطاقة الكهربائية كانت وراء نشوب الحريق الأكثر تدميرا وحصدا للأرواح في كاليفورنيا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واعترفت شركة "المحيط الهادئ للغاز والكهرباء" بأن تجهيزاتها ربما كانت السبب وراء هذه الكارثة.