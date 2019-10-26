التقدم في اتفاق التجارة الأميركي الصيني يصعد بالدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.20 في المئة بمعاملات بعد الظهر إلى 97.826، كما صعدت العملة الأميركية أمام اليورو 0.21 في المئة إلى 1.108 دولار، و0.19 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.283 دولار.
ونقلت "رويترز" عن شهاب غالينوس، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في كريدي سويس، قوله: "معظم القوة المحركة لأسعار الصرف الأجنبي في العام المنقضي جاءت من توترات التجارة العالمية، لذا أي شيء يؤثر على ذلك إيجابا أو سلبا سيكون محركا أكبر من بيانات اليوم،" مشيرا إلى أن الحدث الرئيسي التالي سيكون قمة أبك في منتصف نوفمبر.
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