نصر الله يلوح بحرب أهلية ويعتبر ميليشياته الطرف الأقوى

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، من قيام حرب أهلية في لبنان، معتبرا أن حزب الله هو الأقوى في البلاد.

وتواصلت التظاهرات مساء الجمعة في بيروت وعدة مناطق لبنانية أخرى، رغم تهديد زعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، بأن ميليشياته هي "الطرف الأقوى" في لبنان، وتلويحه بجر البلاد إلى "حرب أهلية".

وتدفق المعتصمون في طرابلس إلى ساحة عبد الحميد كرامي، حيث أصر المتظاهرون على البقاء في الساحة إلى ما بعد منتصف الليل وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

وكانت المئات من عناصر حزب الله قد حاصرت الجمعة، ساحة رياض الصلح التي تشهد احتجاجات شعبية وسط بيروت، وذلك بعد مواجهات بين الطرفين استدعت تدخل قوات الأمن اللبنانية لإنقاذ الموقف.

وبدأ بعض الناس في إلقاء الحجارة والعصي مما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف.