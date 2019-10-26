تعهد دولي بالمليارات لمحاربة الاحتباس الحراري

وبحسب يانيك جليماريك المدير التنفيذي للصندوق، فإن المبلغ يعتبر تعهدا تاريخيا رغم توقعات منظمات بيئية وتنموية مثل أوكسفام، بأن يجمع المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفرنسية تعهدات تصل إلى 15 مليار دولار.
وأشارت مديرة الخزانة الفرنسية إلى أن عددا من الدول المانحة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضاعفت أحدث تعهداتها الخاصة بالتمويل مما ساعد في تعويض خسارة الإسهامات المالية الأميركية، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي حديث للصحفيين، قالت باسو: "المهم الآن هو جعل هذه التعهدات ملموسة، حتى يعمل الصندوق بكفاءة".
وكان الصندوق قد بدأ النشاط في 2015 بعد تعهد الحكومات بمبلغ 10.3 مليار دولار في جولة أولى من التمويل، لكن هذا المبلغ انخفض لاحقا إلى 8.3 مليار دولار بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
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