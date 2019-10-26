وزير الخارجية الموريتانى يمثل الرئيس غزوانى في قمة عدم الانحياز

وصل وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء امس الجمعة إلى عاصمة أذربيجان باكو. وقال مصدر رسمي موريتاني إن الوزير سيمثل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة الثامنة عشرة لدول مجموعة حركة عدم الإنحياز المنعقدة في جمهورية أذربيجان.



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