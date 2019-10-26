موعد مباراة مان سيتى ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

ويمتلك مانشستر سيتي 19 نقطة في رصيده وراء ليفربول صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.
ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود لاعبه رودريجو الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة قد تبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
في المقابل يسعى أستون فيلا لمواصلة صحوته، وذلك بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وتكرار مفاجأة وولفرهامبتون الذي إستطاع الإنتصار على مانشستر سيتي في عقر داره بالجولة الثامنة.
ونجح أستون فيلا في حصد 7 نقاط بأخر 3 مباريات، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة 2 – 2، قبل أن ينتصر على نورويتش سيتي بنتيجة 5 – 1، ومن ثم تغلب على برايتون في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.
ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات لزيادة الضغط على ليفربول الذي يخوض مواجهة من العيار الثقيل الاحد أمام توتنهام، وكان الفريق السماوي تغلب على كريستال بالاس في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل بملعب "سيلهرست بارك"، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على أتالانتا الايطالي بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.
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