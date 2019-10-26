اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مقتل 11 متظاهراً بعد إضرام النار في مقر للحشد الشعبي بجنوب العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قتل 11 متظاهراً مساء الجمعة حرقاً بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، أكبر فصائل قوات الحشد الشعبي، في جنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقبل ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية عن مقتل 30 متظاهراً في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث يطالب المحتجون الذي أحرقوا مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة، بإسقاط الحكومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 متظاهراً بعد إضرام النار في مقر للحشد الشعبي بجنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا