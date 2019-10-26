الزلفاني: إقترابي من تدريب الهلال شائعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى المدرب التونسي يامن الزلفاني المدير الفني السابق لفريق المريخ، في تصريح لمصادر، تلقيه أي اتصال من إدارة نادي الهلال للاتفاق معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، مشيراً أن ما يتردد في الساحة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

المعروف بحسب صحيفة الدار، أن عدداً من وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد أشارت إلى اقتراب الزلفاني من تدريب الهلال.