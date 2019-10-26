وخلال مؤتمر خاص بالمطورين عقدته "مايكروسوفت ألمانيا"، أشار رئيس المنتجات في الشركة الأميركية، بانوس باناي، إلى أنه يجري العمل على كاميرا "استثنائية" للهاتف القابل للطي، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق ما ذكر موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية.
ووفق النموذج الأولي للهاتف الذي عرض في 2 أكتوبر، فإنه يدعم كاميرا واحدة فقط بأعلى الشاشتين، مع وجود مساحة فارغة في الخلف قد تخصصها "مايكروسوفت" للكاميرا "الاستثنائية".
جدير بالذكر أن "مايكروسوفت" تمتلك براءة اختراع عبارة عن مجموعات عدسات منفصلة، وحساس لالتقاط الصور يسمح لها بتقديم كاميرات بمواصفات قوية، دون أن يكون ذلك على حساب ثخانة الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر "مايكروسوفت" تعد بـ"مفاجأة استثنائية" في هاتفها القابل للطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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