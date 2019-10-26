الرئيس الأمريكي يعفي أوكرانيا من الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا من الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع، كما علق الإعفاء الجمركي على بعض السلع مع تايلاند.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بعد مراجعة ثانية. قررت أن أوكرانيا أحرزت تقدما في توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي، وبهذا ينبغي استئناف التجارة الحرة".

وفرض ترامب رسوم جمركية على عدد من البضائع من تايلاند مؤكدا أن سلطات هذا البلد لا تحمي حقوق العمال وفقا للمعايير الدولية. سيتم العمل بالرسوم الجمركية بعد ستة أشهر.