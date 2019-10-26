باكستان.. إخلاء سبيل نواز شريف لأسباب صحية

ويقضي شريف، البالغ من العمر 69 عاما والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالفساد العام الماضي. ونفى شريف الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية.
وكان قد نُقل من زنزانته في السجن إلى مستشفى في مدينة لاهور يوم الاثنين وأثار حزبه مخاوف بشأن حالته الصحية.
وقال محاميه عزام نذير ترار لوكالة "رويترز" بعد الحكم "تقدمنا بطلب الإفراج عنه بكفالة نظرا لأن حالته الصحية تتدهور ولأنه بحاجة إلى علاج أفضل".
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