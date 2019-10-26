مركبة ناسا الفضائية الجديدة للمريخ تقف على عجلاتها الـ6 للمرة الأولى

نجحت مركبة "مارس 2020" التابعة لناسا فى الوقوف على عجلاتها الست للمرة الأولى، استعدادا لإطلاقها فى مهمة إلى كوكب المريخ العام المقبل.

وقال بن ريجز، مهندس النظم الميكانيكية العاملة فى مارس 2020: "بعد سنوات من التصميم والتحليل والاختبار، من الرائع أن نرى المركبة تقف على عجلاتها للمرة الأولى، ويتطلع الفريق بأكمله إلى رؤيتها على المريخ فى المستقبل غير البعيد".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، صممت أرجل المركبة الفضائية من التيتانيوم، فى حين تتكون العجلات من الألومنيوم ومزودة بمحركات خاصة بهم، كما تحتوى العجلتان الأماميتان والعجلات الخلفية أيضًا على محركات توجيه فردية تتيح للمركبة الالتفاف 360 درجة كاملة أثناء وجودها فى مكانها.

من خلال نظام تعليق خاص، يمكن للمركبة الإمالة بزاوية 45 درجة دون الانقلاب، على الرغم من أن محاولات العلماء لمساعدتها على تجنب أى تضاريس تؤدى إلى الإمالة بأكثر من 30 درجة.

وتخضع المركبة الآن للاختبار، بما فى ذلك تقييم شامل لكيفية عمل أدواتها وأنظمتها الفرعية فى بيئة شديدة البرودة، مماثلة لما ستواجهها على سطح المريخ.

بعد هذه الاختبارات ستطلق المركبة على صاروخ United Launch Alliance أطلس الخامس فى يوليو 2020 فى مهمتها إلى المريخ، ومن المتوقع أن تهبط فى مارسيرو جيزيرو كريتر فى 18 فبراير 2021.