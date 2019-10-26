قاضية أمريكية تقبل طلب لجنة بمجلس النواب للاطلاع على تقرير مولر

منحت قاضية أمريكية امس الجمعة اللجنة القضائية بمجلس النواب حق الحصول على أجزاء حٌجبت من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر. ومنحت القاضية بيرل هويل في واشنطن وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر لتسليم اللجنة هذه الأجزاء. وقالت القاضية إن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".



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